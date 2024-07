Policisti zasegli kamp prikolico z ukradenimi predmeti, med njimi tudi bodalo in nunčaki Slovenske novice Enaintridesetletnik je v prikolici prevažal električno kolo in več električnega ročnega orodja. Za predmete ni znal pojasniti izvora in ni imel dokumentov, ki bi potrjevali lastništvo, zato policisti domnevajo, da so ukradeni.

