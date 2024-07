Poljski finale veteranki, prvi nosilec brez finala Umaga Sportal Poljska teniška igralka Magda Linette je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 250 v Pragi na Češkem. V prvem povsem poljskem finalu na turnirjih WTA v odprti dobi je premagala rojakinjo Magdaleno Frech ter se veselila tretje turnirske zmage po Bronxu v New Yorku leta 2019 in tajskem Hua Hinu leta 2020. Preverite še finalista Kitzbühela in Umaga.

Omenjeni New York

Poljska Najbolj brano Osebe dneva Benjamin Savšek

Anita Horvat

Robert Golob

Uroš Zorman

Nataša Pirc Musar