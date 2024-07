Klub Vipotnika in Riere gre v stečaj Sportal Šestkratni francoski nogometni prvak Bordeaux se bo zaradi finančnih težav odpovedal profesionalni licenci in je pri tamkajšnjem gospodarskem sodišču vložil predlog za stečaj. V tem klubu deluje nekdanji trener ljubljanske Olimpije in Celja Albert Riera, za klub pa igra tudi slovenski reprezentant Žan Vipotnik.

