V novi številki Demokracije objavljamo intervju s predsednikom VSO Logatec Jožetom Leskovcem: »Deset dni bojev je bil samo vrhunec mesecev dolgih priprav« Demokracija Piše: Bogdan Sajovic S predsednikom VSO Logatec Jožetom Leskovcem smo se med drugim pogovarjali o odnosu do osamosvojitve, brezbrižni državi in ohranjanju spomina na slovenske vojne žrtve. V soboto, 13. julija, ste imeli na Cesarskem vrhu komemoracijo za dvema teritorialcema, ki sta izgubila življenje med osamosvojitveno vojno. Drži, to sta bila Miroslav Moljk in Anton Žakelj. Izgubila sta življen ...

