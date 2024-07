FBI potrdil, da je Trumpa med poskusom atentata zadela krogla, in postavil na laž teorije, da Trump sploh ni bil napaden Demokracija Piše: C. R. Nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa je res zadela krogla atentatorja oz. delček krogle, je v petek sporočil ameriški Zvezni preiskovalni urad FBI. Pojavila so se namreč ugibanja, da bivšega predsednika v Pensilvaniji 13. julija ni zadela krogla, ampak del stekla od razbitega teleprompterja. “To, kar je nekdanjega predsednika Trumpa zadelo v uho, je bila krogla. Cela krogla al

