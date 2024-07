Odpoklicana je goveja kocka Lokalec.si Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je s strani odgovornega nosilca živilske dejavnosti prejela obvestilo o pričetku izvajanja odpoklica. VEGETA GOVEJA KOCKA 60g MB; EAN koda: 3856020208547; serija: 2706241; uporabno do: 27.8.2025

GOVEJA KOCKA 120g SL; EAN koda: 3850104274862; serija: 507241; uporabno do: 5.7.2025 DISTRIBUTER

SPAR, JAGROS, TUŠ, KEA, KZ Trebnje, KZ Sevnica, ...

