(VIDEO) Ruska kapelica: Na Vršiču od uradnih oblasti le Zoran Janković, Kučan se je opravičil zaradi vnaprej planiranih obveznosti, v prvi vrsti pa Jelinčič in Erjavec topnews.si Društvo Slovenija Rusija za članice in člane ter prijatelje danes organiziralo tradicionalno spominsko slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem. Podobno kot v zadnjih dveh letih v luči vojne v Ukrajini so izpostavili sporočilo miru ter spomin na izgubljena življenja pod Vršičem in na izgube, ki smo jim priča danes. Medtem, ko se vrh slovenske politike […]...

Sorodno





Omenjeni Rusija

Ukrajina

Zoran Janković Najbolj brano Osebe dneva Uroš Zorman

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Primož Roglič

Benjamin Savšek