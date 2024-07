Danes so olimpijsko vas v Parizu obiskali predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar, minister za gospodarstvo, šport in turizem Matjaž Han, veleposlanica v Franciji Metka Ipavic in predsednik OKS-ZŠZ Franjo Bobinac. Predsednik OKS-ZŠZ Bobinac je goste popeljal po olimpijski vasi in jim podrobno razkazal dom, kjer bivajo slovenski olimpijski športniki. Predsednica je ob tem pozdravila ...