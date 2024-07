V zadnjih 24 urah so policisti med drugim obravnavali 95 kaznivih dejanj Slovenske novice V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1.806 klicev. Med 757 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 163 prometnih nesreč, 96 kršitev javnega reda in miru ter 95 kaznivih dejanj.

Sorodno





















Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Matjaž Han

Nataša Pirc Musar

Milan Kučan