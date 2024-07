Tehnološke delnice vidno sestopile z vrhov; Teslin dobiček nižji za 45 odstotkov RTV Slovenija Po treh dneh resnih razprodaj so tehnološke delnice v New Yorku v petek le okrevale, delno tudi zaradi novih znakov, da se inflacija umirja in bi moral Fed s septembrom končno začeti zniževati obrestne mere, ki so že več kot leto dni na 23-letnem vrhu.

