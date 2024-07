"Ponosen sem na to, kar sem dosegel pri svoji starosti, a kdaj čutim, da še ni dovolj" RTV Slovenija Zračna krogla. Stroj. Re(mc)volucija. Zlati belgijski deček je v deževnem Parizu na mokrih in spolzkih cestah upravičil vse svoje vzdevke in postal prvi kolesar z vsemi možnimi zmagami v vožnji na čas. "Ponosen. Zmaga številka ena!"

