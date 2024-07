Thompson in Nishioka za zmago v Atlanti Sportal Avstralski teniški igralec Jordan Thompson, ki lovi svoj drugi letošnji naslov na turnirjih ATP, in Japonec Yoshihito Nishioka sta finalista turnirja ATP v Atlanti z nagradnim skladom 694.222 evrov. Gre za prvi pripravljalni turnir v sezoni za odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, zadnji grand slam sezone.

Sorodno