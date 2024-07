Pred hrvaško-črnogorsko mejo zaradi prehitevanja kolone izbruhnil množičen pretep Primorske novice Na skrajnem jugu Hrvaške je v soboto po navedbah očividcev prišlo do množičnega pretepa, ko so čakajoči na mejnem prehodu s Črno goro prestregli domačina, za katera so mislili, da želita prehiteti kolono, pravzaprav pa sta bila namenjena domov. Policija v zvezi z incidentom preiskuje dva albanska državljana.

