Nastopajoči na odprtju pariških olimpijskih iger so med prenosom dogodka ustvarili prizor, ki je spominjal na znamenito sliko Leonarda da Vincija Zadnja večerja. To je po svetu sprožilo kritike, ker naj bi žalili verska čustva. Prireditelji so se zdaj opravičili prizadetim in dodali, da ni šlo za krščanski prizor.