Log pod Mangartom: prvi alpinist v navezi padel in se usodno poškodoval Primorske novice Čeprav nista bila še v navpični steni, je bil padec 23-letnega gorenjskega alpinista v soboto dopoldne nad Logom pod Mangartom tako hud, da je obležal mrtev. Soplezalec naj bi ga sicer uspel ustaviti, vendar se je nesrečni Gorenjec do takrat že usodno poškodoval. Njegovo truplo so s helikopterjem spravili ...

