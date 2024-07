Vosovski umori v breznu Mihovska jama v gozdu Padež oktobra 1943 [4] Družina

Komunistični vosovci so septembra in oktobra 1943 po umiku italijanske vojske ugrabili več kot sto ljudi, jih zaprli ter nad njimi izvajali nasilje. 28 so jih oktobra umorili.

