Ekspresen gol za zmago Olimpije in izpad reflektorjev Sportal Drugi krog prve slovenske nogometne lige je ta konec tedna osiromašen za štajerski derbi, saj sta Celje in Maribor zaradi evropskih nastopov prestavila tekmo. Olimpija in Bravo vseeno igrata. Bravaši v ponedeljek proti Primorju, zeleno-beli pa so v nedeljo zvečer v Kopru. Z golom Ivana Durdova so iz 11. minute so zmagali 1:0, v 88. minuti je bila tekma prekinjena za 40 minut (zaradi nevihte izpad ...

Sorodno

Omenjeni Celje

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Romana Lesjak

Nataša Pirc Musar

Matjaž Han

Benjamin Savšek