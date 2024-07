Izraelski varnostni kabinet pooblastil Netanjahuja in Galanta za ukrepanje proti Hezbolahu RTV Slovenija Izraelski varnostni kabinet je razpravljal o novih povračilnih napadih proti Hezbolahu ter pooblastil premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta, da se "odločita o načinu in času odziva proti Hezbolahu".

