V muzeju v Dublinu načrtujejo novo voščeno lutko Sinead O'Connor SiOL.net Iz Narodnega muzeja voščenih lutk na Irskem so sporočili, da umikajo pravkar postavljeno lutko glasbene legende Sinead O'Connor, potem ko so njena družina, oboževalci in širša javnost izrazili negativna mnenja o njenem videzu. Z novo voščeno lutko so v muzeju v Dublinu želeli počastiti pevko ob obletnici smrti, a se je namera za zdaj izjalovila.

