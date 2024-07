Sosedi izruval vse vrtnine in podrl ogrado Primorske novice Občanka iz okolice Nove Gorice je policiste sinoči obvestila, da je sosed prišel pred njeno hišo in da razgraja. Policisti so na kraju ugotovili, da je 35-letnik na njivi svoje sosede izruval vse vrtnine, podrl ogrado in razbil dva glinena cvetlična lončka, s čimer je povzročil za okoli 400 evrov škode. Oškodovanka je podala predlog za pregon, zoper storilca bodo policisti vložili kazensko ovadbo.

