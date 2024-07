Karitas pomaga socialno ogroženim skupinam tudi s široko paleto letovanj in taborov. V letošnjem letu organizira 15 različnih programov letovanj in taborov, ki bodo vključili skoraj 1300 udeležencev iz vse Slovenije, od tega 947 otrok, 161 staršev in 180 starejših. Dejavnosti se večinoma izvajajo v Portorožu, v Soči in na Rakitni. “Ti programi omogočajo otrokom, mladostnikom, družinam in starejšim ...