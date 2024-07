Mrk nogometašev in luči na koprskem stadionu (FOTO) Primorske novice Na nedeljski tekmi drugega kroga Prve lige Telemach med domačim Koprom in ljubljansko Olimpijo so gledalci na Bonifiki videli kar dva mrka. Mrk nogometašev, ki so izgubili tekmo, je bil boleč, mrk reflektorjev tri minute pred koncem srečanja pa, vsaj po svoje, zanimiv.

