Slovenski dijaki so bili nedavno uspešni na dveh mednarodnih tekmovanjih. Na 65. mednarodni matematični olimpijadi v Angliji so dijaki osvojili srebrno in bronasto medaljo, na 8. evropski fizikalni olimpijadi v Gruziji pa zlato, srebrno in bronasto medaljo, so zapisali na spletni strani Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). preberite več » ...