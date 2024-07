Umrla je irska pisateljica Edna O'Brien, katere prvenec so ob izidu prepovedali in zažigali RTV Slovenija Pri starosti 93 let je umrla irska pisateljica Edna O'Brien, ki je leta 1960 opozorila nase že z romanesknim prvencem Dekleti z dežele. Knjiga je bila namreč ob izidu deležna sežiga in prepovedi, leta 1975 pa je izšla tudi v slovenskem prevodu.

