Na obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije temelječ zeleni prehod bo od človeštva terjal drugačne načine razmišljanja in delovanja. Da bi lahko shranili velike količine električne energije, ki jo bodo obnovljivi viri energije proizvedli v obdobjih, ko poraba energije ne bo nujno visoka, bomo tudi v Sloveniji potrebovali velike in zmogljive hranilnike. Eden takih je Črpalna elektrarna (ČHE) Kozjak.



