Minister dr. Felda podpisal pismo o nameri za gradnjo prizidka k Srednji šoli Pietro Coppo Izola Vlada RS Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, župan Občine Izola Milan Bogatič in ravnatelj Srednje šole Pietro Coppo Izola Alberto Scheriani so v prostorih občine Izola podpisali pismo o nameri za gradnjo prizidka k Srednji šoli Pietro Coppo Izola.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Benjamin Savšek

Robert Pešut – Magnifico

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Uroš Zorman