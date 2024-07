Goljufa domnevno prodajala tuje parcele v Ankaranu in Rovinju Primorske novice Koprski kriminalisti so zaradi suma poslovne goljufije podali kazensko ovadbo zoper 56-letnega moškega z območja PU Koper, 43-letnega moškega z območja PU Maribor in podjetje iz Maribora, ki ga je vodil 43-letnik. Sumijo, da sta prodajala parcele v Rovinju in Ankaranu, ki niso bile v njuni lasti.

