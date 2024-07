Britanskega državljana so pridržali zaradi posedovanja droge Dnevnik Ob pregledu 43-letnika so policist našli 11 zavojčkov po deset tablet ekstazija in tri zavojčke bele neznane snovi. Britancu so odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Sorodno