V trčenju vlaka in tovornjaka na jugu Rusije več kot 100 poškodovanih Primorske novice V trku potniškega vlaka in tovornjaka v regiji Volgograd na jugu Rusije je bilo poškodovanih več kot 100 ljudi. Vlak s približno 800 potniki je vozil med mestoma Kazan in Adler, zaradi trčenja pa je iztirilo devet vagonov. Hospitaliziranih je bilo približno 30 ljudi.

