Netanjahu: Na napad bomo odgovorili kmalu in odgovor bo silovit RTV Slovenija Izraelski varnostni kabinet je pooblastil premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta, da se "odločita o načinu in času odziva proti Hezbolahu", ki ga Izrael krivi za smrtonosen napad na Golansko planoto.

