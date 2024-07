Dokumentarec Jurija Medena in Matevža Jermana s svetovno premiero v Prizrenu Primorske novice Celovečerni dokumentarni film Ali je bilo kaj avantgardnega?, pod katerega se kot scenarista in režiserja podpisujeta Jurij Meden in Matevž Jerman, bo gostoval na 23. mednarodnem festivalu dokumentarnega in kratkega filma DokuFest. Dokumentarec, ki se je uvrstil v pregledni program festivala, bo na njem to soboto doživel svetovno premiero.

