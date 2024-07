Veterinar o reševanju psičke Emme: Tako, kot se odpravimo na pomoč ljudem, pomagamo tudi živalim #foto SiOL.net Družbena omrežja so preplavile fotografije reševanja psičke Emme, ki jo je med potepanjem v hribih v jezik ugriznila kača. Tako kot bi steklo reševanje ljudi, je stekla reševalna akcija za psičko Emmo. Skupaj z lastnico so jo s policijskim helikopterjem prepeljali v dolino in jo oskrbeli na kliniki za male živali. Stanje psičke je danes stabilno, so sporočili na Facebook strani Gorske reševalne zveze Slovenije.

Omenjeni Facebook Najbolj brano Osebe dneva Benjamin Savšek

Robert Pešut – Magnifico

Uroš Zorman

Robert Golob

Boštjan Poklukar