Foto: Za volan sedel s štirimi promili alkohola in zletel s ceste Svet 24 Na Hrvaškem je v nedeljo okoli 17.00 ure prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil udeležen močno pijan voznik, ki je z avtomobilom zletel s ceste in trčil v betonski steber.



Več na Svet24.si