Slovenec, ki je navduševal na Evru 2024 v Nemčiji, našel nov klub Demokracija Piše: C. R. Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik bo po tednih ugibanj o njegovi prihodnosti zdaj tudi uradno svojo kariero nadaljeval v Crveni zvezdi. Prihod slovenskega vezista so Beograjčani v ponedeljek potrdili na svoji spletni strani. Z zahvalo dosedanjemu kapetanu se je oglasila tudi Olimpija. “Crvena zvezda svoje privržence z zadovoljstvom obvešča o novi pridobitvi kluba, to

Sorodno