Pisma princese Diane gospodinjski pomočnici danes na dražbo SiOL.net Na dražbi dražbene hiše Sworders bodo danes ponudili na roko napisana pisma in voščilnice princese Diane, ki jih je pisala gospodinjski pomočnici iz otroštva. Pisma so naslovljena na Violet Collison, ki jo je Diana klicala Collie in je bila gospodinja v Park House na posestvu Sandringham, kjer je princesa preživela otroška leta, piše BBC.

