"Mi je žal, a to so olimpijske igre, greš na vse!" RTV Slovenija Epski dvoboj Victor Koretzky - Tom Pidcock na gorskem kolesu je najbolj odmeven obračun dosedanjih olimpijskih iger. Defekt, padci, preobrat in vražje prehitevanje, zaradi česar je bil novi-stari prvak iz Anglije silovito izžvžgan s strani Francozov.

Sorodno