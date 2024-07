V poplavah in zemeljskih plazovih v Indiji najmanj 41 mrtvih, več kot sto ljudi je še zasutih RTV Slovenija V zemeljskih plazovih na jugu Indije, ki jih je sprožilo monsunsko deževje, je umrlo najmanj 41 ljudi, številni pa so ranjeni. Več sto ljudi je domnevno ujetih pod nanosi zemlje in blata, oblasti so na območje poslale več kot 200 vojakov.

