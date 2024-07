WHO opozarja na nasilje nad najstnicami v partnerskem odnosu Dnevnik Med najstnicami, ki so v partnerskem odnosu, jih bo po svetu skoraj četrtina (24 odstotkov), torej skoraj 19 milijonov, do 20. leta žrtev partnerjevega fizičnega in/ali spolnega nasilja, kaže študija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki so jo...

