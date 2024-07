Motorista v nepreglednem ovinku padla in trčila v tovornjak, sopotnica je umrla N1 V ponedeljek se je ob 15.30 na regionalni cesti med avtocestnim priključkom Unec in Planino zgodila smrtna prometna nesreča. Umrla je 66-letna sopotnica motornega kolesa. Še ena prometna nesreča se je zgodila ob 19.20 v naselju Podvinci v Občini Ptuj, v kateri je umrl 61-letni kolesar, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Robert Pešut – Magnifico

Slavko Avsenik

Boštjan Šefic

Jože Pučnik

Romana Tomc