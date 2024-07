Do srede odprto glasovanje za predloge participativnega proračuna Dolenjski list Do vključno srede, 31. julija, poteka glasovanje o predlogih za participativni proračun Mestne občine Novo mesto. Občani lahko v zaključku večtedenskega glasovanja svoj glas še vedno namenijo najljubšemu izmed 44 izbranih projektov, ki so ustrezali predhodno predstavljenim merilom. Glasovanje poteka na spletni strani www.idejezanovomesto.si, svoj glas pa lahko občani oddajo tudi v sprejemni ...

