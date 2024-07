Po obsežnih poplavah in plazovih, ki so Slovenijo prizadeli 4. avgusta lani, je Ministrstvo za naravne vire in prostor skupaj z Direkcijo za vode do konca junija letos izvedlo izredne ukrepe na vodotokih, izvedlo predplačila občinam in lastnikom poškodovanih stanovanj za nujno obnovo ter pripravilo 5-letni sanacijski program v vrednosti 2,33 milijarde evrov. Izredni ukrepi na vodotokih so zaključe ...