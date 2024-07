Poletna osvežitev v Europarku: Izkoristite poletne ugodnosti Lokalec.si Ko temperature narastejo in postane vročina neznosna, je pomembno najti prijetno oazo, kjer se lahko ohladite in uživate v poletju. Ne glede na to, ali ste že izkoristili svoj poletni dopust ali pa ga še načrtujete, je vmes vedno dobrodošel trenutek za osvežitev. Ena od možnosti je obisk nakupovalne destinacije Europark, kjer se lahko ohladite v klimatiziranih prostorih, izkoristite poletne ugodn ...

Omenjeni Europark

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Robert Pešut – Magnifico

Romana Lesjak

Boštjan Šefic

Robert Golob