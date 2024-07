Črna na Koroškem po lanski ujmi spet na udaru novih poplav; prebivalci v stiski in nepotrpežljivi Svet 24 Ogromno je bilo narejenega v zadnjem letu, a veliko dela nas še čaka, je pred obletnico avgustovske uničevalne ujme danes dejala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak. Ob tem je opozorila na težave z izvajalci in zagotavljanjem sredstev, zavirajoče birokratske postopke in veliko psihološko stisko ljudi, tudi zaradi novih poplav.



Več na Svet24.si

Sorodno