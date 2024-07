Usmrtili medvedko, ki je severno od Gardskega jezera napadla francoskega turista Primorske novice Na severu Italije so danes usmrtili medvedko, ki je sredi meseca severno od Gardskega jezera napadla francoskega turista, so sporočile oblasti pokrajine Trento. Odlok o odstrelu medvedke KJ1, potomke slovenskih medvedov Kirke in Jožeta, je v ponedeljek podpisal predsednik avtonomne pokrajine Trento Maurizio Fugatti, poročajo italijanski mediji.

