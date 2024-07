V zemeljskih plazovih v Indiji več kot sto mrtvih, več sto zasutih Dnevnik Zemeljski plazovi na jugu Indije, ki jih je sprožilo monsunsko deževje, so po najnovejših podatkih terjali najmanj 106 smrtnih žrtev. Več sto ljudi bi lahko bilo ujetih pod nanosi zemlje in blata, so danes sporočile indijske oblasti. Na območje so...

Sorodno































Omenjeni Indija Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Robert Pešut – Magnifico

Romana Lesjak

Benjamin Savšek

Robert Golob