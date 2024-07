Preširoke cevi: v Črenšovcih, Odrancih in Dobrovniku pretopla voda 24ur.com Ponekod v Črenšovcih, Odrancih in Dobrovniku iz pip priteče voda, ki ima temperaturo med 25 in 27 stopinj Celzija. Vodovodno omrežje v teh občinah upravlja javno podjetje Eko-park Lendava, direktor Jožef Gerenčer pa je povedal, da se voda segreva, ker so cevi za obstoječo porabo vode preširoke. "Je pa voda neoporečna za pitje," je zatrdil.

