Pri Šibeniku izbruhnil obsežen požar. Na ogroženih območjih so začeli evakuacijo prebivalcev. Primorske novice Na območju Skradina pri Šibeniku je zjutraj izbruhnil obsežen požar, ki ga gasi okoli 80 gasilcev z 32 gasilskimi vozili ter štirje kanaderji in trije air tractorji. Požar še ni pod nadzorom, gasilci pa so osredotočeni na obrambo hiš pred ognjem, so sporočili iz hrvaške gasilske zveze. Na ogroženih območjih so začeli evakuacijo prebivalcev.

Sorodno























Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Robert Pešut – Magnifico

Romana Lesjak

Benjamin Savšek

Robert Golob