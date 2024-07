Katoliške oblasti so motive grških bogov na slovesnosti ob odprtju OI zamenjale s krščanskimi motivi RTV Slovenija Odprtje olimpijskih iger v Parizu je s prizorom, ki spominja na da Vincijevo Zadnjo večerjo, sprožilo ogorčenje konservativnih kritikov, ki so prizoru očitali žaljenje krščanstva, organizatorji pa so zagotavljali, da je šlo za pogansko praznovanje.

