V Londonu na dosmrtni zapor obsodili radikalnega islamističnega pridigarja in podpornika ISIS, po rodu Pakistanca Demokracija Piše: C. R. Sodišče v Londonu je danes Anjema Choudaryja, enega najbolj znanih radikalnih islamističnih pridigarjev v Združenem kraljestvu, obsodilo na dosmrtni zapor zaradi vodenja prepovedane teroristične organizacije, povezane z več smrtonosnimi napadi v zadnjih letih. Potem ko so 57-letnega bivšega odvetnika Choudaryja, ki se je rodil v Pakistanu, v Veliki Britaniji leta 2010 prvič zaprli z

Sorodno