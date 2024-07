Piše: G. B.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je po nedeljskih predsedniških volitvah, na katerih je uradno zmagal sedanji predsednik Nicolas Maduro, Venezuelo pozvala k transparentnosti volilnega procesa in spoštovanju volje ljudstva. Po Madurovi zmagi so v Venezueli sicer izbruhnili protesti, ki so terjali tudi smrtno žrtev.